В центре Оренбурга у здания администрации прошел одиночный пикет. Пожилая женщина стояла с плакатом, привлекая внимание прохожих к проблеме, с которой столкнулись многие горожане, пишет Prooren.ru ⁠.

Пенсионерка держала в руках лист бумаги, на котором крупными буквами было написано о том, что в январе ей пришлось отдать за отопление больше десяти тысяч рублей. Судя по надписи, именно суммы в квитанциях заставили ее выйти на улицу с требованием разобраться в ситуации.

Жалобы на слишком высокие платежи за тепло поступают от оренбуржцев из разных районов города. Особенно остро эта проблема стоит у тех, кто живет в домах с крышными котельными — такие системы, по словам жильцов, нередко приводят к необоснованно высоким счетам.

Ранее жители Туркестанской улицы записывали видеообращение, в котором рассказывали о своих трудностях и призывали обратить внимание на ситуацию. Одиночный пикет у мэрии стал еще одним сигналом о том, что проблема остается нерешенной.