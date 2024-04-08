Трассы ключевых магистральных ЛЭП Подмосковья очистят от растительности

Филиал «Россети» — МЭС Центра расчистит трассы ключевых магистральных ЛЭП Подмосковья от растительности. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Проведение работ позволит минимизировать риски, которые связаны с технологическими нарушениями в работе линий летом, а также повысить надежность электроснабжения жителей.

В общей сложности в течение этого года в области планируется расчистить от деревьев и кустарников участки площадью более 3,1 тысячи гектаров, удалив, таким образом свыше двух тысяч деревьев.

Наибольший объем работ запланирован на ЛЭП 220 кВ, которые питают Наро-Фоминск и Одинцово, а также на ЛЭП 500 кВ «Белый Раст — Западная» и «Белый Раст — Бескудниково».