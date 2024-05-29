Три новые котельные построят в Наро-Фоминске, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области. Ведомство согласовало предоставление в муниципалитете трех участков земли в безвозмездное пользование.

Общая площадь участков составляет 0,26 гектара. На них будут возведены модернизированные блочно-модульные котельные: в районе 3-го военного городка, на улице Карла Маркса и на территории Апрелевской районной больницы.

«Для повышения надежности теплоснабжения в округе будут построены три новых котельных, ввод в эксплуатацию которых обеспечит бесперебойную работу в отопительный сезон», - отметила глава министерства Наталья Адигамова.

Новые котельные строят в рамках соответствующей программы Министерства ЖКХ Подмосковья, рассчитанной на 2023-2028 годы.