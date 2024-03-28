Три сотни лифтов привели в порядок в Подмосковье с начала марта

Триста шесть лифтов привели в порядок в Подмосковье с начала марта. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

В рамках уборки управляющие компании в муниципалитетах устранят вандальные надписи и незаконные рекламные объявления, моют полы, стены и двери лифтовых кабин.

К примеру, в Королеве работы провели в домах на улицах Пионерская и Академика Легостаева.

Если в лифте грязно или выявлены какие-либо другие нарушения, следует обратиться в управляющую организацию. Также можно подать заявку в Единую диспетчерскую службу.