Три тысячи дефектов в содержании территорий выявили камеры «Безопасного региона» в июле
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Около трех тысяч дефектов в содержании территорий выявили камеры «Безопасного региона» с начала июля. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Камеры работают с использованием искусственного интеллекта. Он автоматически анализирует записи, выявляя нарушения.
Устройства также начали фиксировать автомобили, которые припаркованы возле контейнерных площадок и мешают проезду спецтехники для вывоза мусора. Таких нарушений за указанный период выявили более шестисот.