Три тысячи дефектов в содержании территорий выявили камеры «Безопасного региона» в июле

ЖКХ

Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]

Около трех тысяч дефектов в содержании территорий выявили камеры «Безопасного региона» с начала июля. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Камеры работают с использованием искусственного интеллекта. Он автоматически анализирует записи, выявляя нарушения.

Устройства также начали фиксировать автомобили, которые припаркованы возле контейнерных площадок и мешают проезду спецтехники для вывоза мусора. Таких нарушений за указанный период выявили более шестисот.

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области