Триста пятьдесят опор ЛЭП заменили в Подмосковье с начала года

Триста пятьдесят опор ЛЭП были заменены в городских округах региона с января текущего года в рамках реализации программы повышения надежности электроснабжения потребителей. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В общей сложности, по программе в области заменят 658 опор. Работы проводят сотрудники «Мособлэнерго».

Наибольшее число новых опор установили в Егорьевске — пятьдесят семь. На втором месте — Павловский Посад, где установили сорок девять таких объектов.

Устаревшие опоры выявляли в муниципалитетах в ходе осмотров. Это конструкции с наклоном, с обгоревшими или загнившими деталями, с нарушениями швов и бандажей, с коррозией и повреждениями.