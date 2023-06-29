У арт-квартала «Патефонка» в Коломне обустраивают новые дороги

Считанные дни остались до того момента, как на коломенских улицах Савельича и Уманская – в районе Арт-квартала «Патефонка» – завершат обустройство новых дорог и тротуаров.

В свое время работы приостановились, так как пришлось менять подрядную организацию. Зато теперь, наконец, видна финишная черта, хотя строителям пришлось побороться с перепадами высот и учесть подземные коммуникации.

Во время проверки хода работ первый замглавы администрации Городского округа Коломна Денис Лубяной отметил, что уже совсем скоро коломенцы и гости города увидят обновленное пространство. Здесь будут удобные тротуары и современные опоры освещения. Свежей травой зазеленеют газоны, для удобства автобусов обустроят парковочные карманы и разворотные площадки.

«Одной из главных задач проекта было – успеть до нового учебного года сделать тротуар, ведущий к подразделению школы №14 на улице Уманской. Дорога в школу должна быть комфортной и безопасной для детей, с просьбами побыстрее отремонтировать тротуар к нам обращались родители учеников», – подчеркнул Лубяной.

Кстати, по-новому поедут машины по участку дороги на Уманской улице от «Шелковой фабрики» до Музейной фабрики пастилы. Здесь организую одностороннее движение, и отведут пространство для парковки автобусов. Это важный момент – так как экскурсионные автобусы нередко занимали парковки для легковых автомобилей или парковались на обочинах, что создавало заторы.

Напомним, все работы ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.