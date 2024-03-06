Уборка территорий от снега и наледи в подмосковной Кашире не прекращается

В городском округе Кашира сотрудники МБУ «Благоустройство» продолжают уборку территорий от снега и наледи.

Сотрудники не прекращают уборку территории округа. Очищают от наледи и убирают от снега тротуары и дворовые проезды, детские игровые площадки и общественные пространства. Каждый день на смену выходит около 80 рабочих зеленого хозяйства.

Ежедневно МБУ «Благоустройство» очищает более 160 тысяч квадратных метров проездов, парковочных зон и тротуаров. За период с 26 февраля по 3 марта было вывезено 440 кубометров снега. Работа в данном направлении продолжается.

Администрация городского округа Кашира обращается к горожанам с просьбой не игнорировать объявления, которые размещают сотрудники МБУ «Благоустройство». Рабочие заранее информируют, где именно будут проводить работы. Жителей просят не парковать в эти дни автомобили в своих дворах, чтобы не препятствовать полноценной уборке.

Подобные объявления можно найти на стендах подъездов многоэтажных домов, где размещена актуальная для жильцов информация. Также график работы МБУ «Благоустройство» публикуют в домовых чатах.