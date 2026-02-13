Уборку снега на станции Кашира скорректировали после жалоб жителей

В феврале уборка снега на станции Кашира была скорректирована с учетом обращений местных жителей. Глава городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Роман Пичугин провел обход территории станции после того, как люди начали оставлять комментарии в соцсетях и направлять личные сообщения с указанием проблемных участков.

Маршрут инспекции охватил дворовые территории на улицах Иванова и Пролетарской. Вместе с главой округа проверку проводили представители управляющей компании ООО «УК „ЖКХ без границ“», МБУ «Благоустройство» и профильных служб. Участники оценили, как убирают снег, в каком состоянии находятся дворы, пешеходные маршруты и общественные пространства.

Все выявленные недочеты зафиксировали и распределили задачи между ответственными лицами. Пичугин подчеркнул, что такие выезды — часть постоянного диалога с горожанами. По его словам, обходы помогают на месте понять, где нужно усилить работу. Чиновник также поблагодарил жителей Каширы за обратную связь и заверил, что продолжит контролировать решение обозначенных проблем.