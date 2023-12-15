Участники «Коммунального бонуса» могут получить новогодние подарки в рамках программы

Подмосковный ЕИРЦ предлагает жителям региона новогодние подарки в рамках программы лояльности «Коммунальный бонус». Об этом рассказали в Министерстве ЖКХ области.

Так, на странице программы представлены скидки и идеи подарков — всего более 80 предложений в категориях гипермаркеты, образование, продукты питания, товары для дома, бытовая техника.

Получить бонусы можно после каждого платежа, совершенного на сайте или в приложении расчетного центра. Также в этом месяце подарок можно получить при подписке на рекламную рассылку.

В общей сложности с начала действия программы жители Подмосковья получили уже более 670 тысяч купонов на скидки и подарки.