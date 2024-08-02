Учения по ликвидации последствий массовых отключений электроэнергии провели в Подмосковье

В подмосковной Коломне под руководством Вице-губернатора Московской области — министра энергетики Московской области Евгения Хромушина прошли командно-штабные учения по ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Примечательно, что участие в учениях приняли: представители министерств и ведомств Московской области, МЧС России по Московской области, МВД России по Московской области, администрации городского округа Коломна, руководители компаний «Россети Московский регион», «Мособлэнерго», «Мосэнергосбыт», «МОС АВС», а также предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

По легенде учений при прохождении ледяного дождя и температуре воздуха -20°C на ряде энергообъектов произошли технологические нарушение, которые повлекли за собой условное обесточивание 3-х подстанций напряжением 110 кВ: «Коломна», «Щурово», «Тепловозная»; 8-ми трансформаторных подстанций Коломенского РЭС; 2-х трансформаторных подстанций Луховицкого РЭС. В результате без напряжения остался населенный пункт с населением более 14 тысяч человек и 53 социально значимых объекта.

Учения позволили усовершенствовать практические навыки дежурно-диспетчерских служб, оперативно-выездных и аварийно-восстановительных бригад в выполнении мероприятий по ликвидации технологических нарушений на энергообъектах, а также отработать информационное взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления и субъектов электроэнергетики с развертыванием оперативного штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории региона.