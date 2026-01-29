Ударная уборка: дорожники Волоколамска усилили борьбу со снежными зарядами

Дорожные службы Волоколамского городского округа перешли на усиленный режим работы для оперативного устранения последствий непогоды. Государственное учреждение «Мосавтодор» нарастило технические мощности на ключевых маршрутах территории.

Теперь вместо стандартных четырех единиц спецтехники на ежедневное патрулирование и обработку выходят шесть комбинированных дорожных машин. Это увеличение на 50% позволяет не только ускорить очистку, но и повысить качество работ. Параллельно на участках распределения противогололедных материалов задействованы две машины, каждая из которых обслуживает дороги протяженностью 18 километров, что в два раза превышает прежние показатели.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Дмитрий Беденко ]

В зону ответственности дорожников входит 198 километров дорожной сети. Это включает в себя важные межпоселенческие трассы, такие как «Суворово – Волоколамск – Руза» и «Осташево – Болычево – Карачарово», а также центральные улицы самого Волоколамска, рассказал дорожный мастер Денис Иванов.

Особое внимание уделяется слаженному взаимодействию с подразделениями ГИБДД. Благодаря оперативному информационному обмену, спецтехника мгновенно перенаправляется на участки, где инспекторы фиксируют образование снежных заносов или переметов, обеспечивая безопасность автомобилистов.

Ранее сообщалось о том, что в Серебряных Прудах продолжаются работы по расчистке дорог.