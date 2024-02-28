Условия акции «Поймай мусоровоз» расширили в Подмосковье

Условия акции «Поймай мусоровоз» были расширены в Подмосковье, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Теперь в ее рамках жители могут «охотиться» не только на серые и синие мусоровозы, но и на мультилифты.

Акция начинается первого марта. Ее организуют компании «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис». В рамках мероприятия жителям предлагается снимать на видео или фотографировать мусоровозы, которые во время езды теряют отходы.

На видеозаписи или снимке должен быть запечатлен факт разлетания мусора, а также заметен госномер машины. Материал нужно выложить в соцсети регионального оператора или отправить на электронную почту rsoactiv@ec-line.ru. В сообщении следует указать время и место случившегося, а также свои контактные данные.

Жители, которые пришлют материалы самыми первыми, получат вознаграждение в размере пяти тысяч рублей (до вычета налога). Акция проводится на территории обслуживания указанных региональных операторов.