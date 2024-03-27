Уже на следующей недели жители Подмосковья смогут принять участие в акции «Сдай старые шины»

Акция «Сдай старые шины» стартует на территории Подмосковья уже 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Целью данной ежегодной акции является попытка минимизировать захоронения в землю полезных фракций. Примечательно, что в этот раз акция продлится до середины мая, так как региональные переработчики попросили ведомство продлить акцию.

«Чтобы принять участие в акции, придется проявить творческий подход, поскольку с каждым годом конкуренция для участников все выше. Фото должно быть обязательно креативным и победа, порой, не зависит от количества сданных шин», — отметил глава ведомства Антон Велиховский.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо привезти старые шины или зимнюю резину и сделать фотографию на фоне плаката «Мегабака». Далее необходимо разместить фотографию в своих социальных сетях с хештегом #сдалшинынаМегабак, откуда их заберут на рассмотрение жюри.

Спонсорами акции являются два завода-переработчика бывшей в употреблении резины или уже ненужных шин. За первое место предусмотрен сертификат на покупку шин или других изделий на 20 тысяч рублей, Серебряные призеры получат 15 тысяч рублей, а бронзовые — 10 тысяч рублей.