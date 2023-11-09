В 2023 году в Щелкове в порядок привели 9 дорожных объектов

За прошедшие 11 месяцев этого года в городском округе Щелково в порядок привели уже 9 дорог общей площадью 55 тыс. квадратных метров.

На объектах обустроили автомобильные полосы, пешеходные тротуары. Кроме того, на проблемных участках появились круговые движения, которые разгрузили транспортную сеть. Также, где необходимо, на муниципальных трассах улучшили асфальтовое покрытие.

«Ежегодный ремонт дорожной инфраструктуры позволяет нам улучшать транспортную доступность и делать каждодневные поездки жителей комфортнее. Помимо обустройства нового качественного дорожного покрытия мы обновляем освещение и разметку. Такой комплексный подход позволяет обеспечить людям должный уровень безопасности», - рассказал глава городского округа Андрей Булгаков.

В план ремонта вошли улица Аэродромная и Беляева в микрорайоне Бахчиванджи, улицы Солнечная, Весенняя, Дружная, Добрая и Солнечный проезд в деревне Байбаки, улица Садовая в деревне Медвежьи Озера, улица Николая Озерова в поселке Загорянский, улица Заречная и дорога к СНТ «Козино». Новые круговые движения появились на улице Институтская и Комарова.