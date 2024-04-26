В 2024 году будут выполнены большие объемы работ по замене покрытия дорог в Талдомском округе

На объекте приступили к укладке асфальтобетонной смеси. Работы ведутся в соответствии с ранее согласованным графиком и с использованием высококачественных и прочных материалов.

На территории Московской области на протяжении 2024 года отремонтируют более 1 тысячи участков региональных и муниципальных дорог. Общая протяженность обновленной дороги составит более 1,1 тысячи километров. Во время создания дорожной карты специалисты учитывали мнения горожан о том, на каких участках необходимо выполнять работы в первую очередь. Для этого на портале «Добродел» запустили голосование, по итогам которого отремонтируют 30% от общего объема. Это примерно 350 км.

Ознакомиться с адресами, на которых будут выполнять ремонт дорог, можно на региональном портале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры: https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/01-04-2024-14-48-33-programma-remonta-na-2024-god.