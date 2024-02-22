В Балашихе будущим жителям комплекса ЖК «Леоновский парк» представили график строительных работ

Три недостроенных корпуса жилого комплекса «Леоновский парк», расположенного в микрорайоне Кучино, застройщик обязуется ввести в эксплуатацию летом 2024 года. Будущие жители комплекса имеют возможность следить за графиком работ, который им предоставил ЖК «Леоновский парк» в Балашихе.

22 февраля прошло выездное совещание. На нем присутствовал глава округа Сергей Юров, его профильные заместители, городской прокурор Никита Брыкин, представители строительной компании и ресурсоснабжающих организаций города.

«Две недели назад, когда мы были на объекте, глава города поставил основные задачи — огородить строительную площадку, оборудовать ее в соответствии с нормами, а также составить график недостроя. В нем обозначено, какие работы и в какие сроки будут выполняться. Также возник вопрос с поставкой газа на объект, так как здесь в каждой квартире установлены индивидуальные приборы отопления. Переговорили с представителями филиала Мособлгаза. Каждую пятницу здесь проходят оперативные штабы, они будут присутствовать на них и контролировать проводимые работы», — сообщил заместитель главы города Кирилл Тимашков.

Среди планов на ближайшее время — подключить к электропитанию все три корпуса. Необходимый договор на поставку электроэнергии уже подписан, а график оплаты услуг согласован. Осталось дождаться лишь окончательной просушки подвала корпуса № 3, в котором установлены приборы учета и электрощит.

Строительные работы на объекте проводит 10 человек. После стабилизации погодных условий штат сотрудников будет расширен.

К строительству жилого комплекса «Леоновский парк» приступили в 2003 году. С тех пор построили шесть высотных домов и три малоэтажных дома. Теперь возводят корпуса № 3, 4 и 5. Всего в ЖК входит 12 корпусов.

В 2023 году для проведения работ был выбран застройщик «ГПМ Лобня». Компании, которые в разное время работали до этого времени — «Социальная инициатива» и «Мосстроймеханизация-5» — признаны банкротами.

В октябре 2023 года в ЖК «Леоновский парк» открыли школу, способную принять 275 учащихся. Учреждение построили по федеральному проекту. Оно стало четвертым корпусом средней школы № 8.