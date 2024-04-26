В более чем 150 подъездах Подмосковья с начала года отремонтировали и установили пандусы

С начала года управляющие компании региона отремонтировали поврежденные и установили новые пандусы в полутора сотнях подъездов. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

Лидером по этой работе стал Красногорск. К примеру, в округе установили пандус в доме №13 по улице Панфилова в Нахабино. Кроме того, был отремонтирован пандус в доме №1 по улице Алябьева.

Чтобы в подъезде установили пандус, нужно подать соответствующее заявление в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу региона. УК обязана принять заявку в течение суток и исполнить ее в установленные сроки.