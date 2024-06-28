В Чехове активно идет подготовка к отопительному сезону

Котельная №8 отвечает за жилые дома по ул. Мира и Парковой и обеспечивает теплом 3,5 тысячи жителей, а также два детсада и одну воинскую часть. Летом традиционно котельную подготавливают к новому сезону: проводят гидравлические испытания, проверяют оборудование и трубы. Также проводится очистка двух паровых котлов, опрессовка вспомогательного теплообменного оборудования, ревизия насосов, сварочные работы и многое другое. Как уточнил Михаил Собакин, в скором времени в котельной произведут частичную замену труб и ревизию запорной арматуры. Работы идут полным ходом.

«Помимо ревизии оборудования, там будут проведены гидравлические испытания теплообменного оборудования и произведена подготовка к опрессовке центральных магистралей», — сообщил глава муниципалитета.

Также Михаил Собакин провел беседу с руководством МП «ЖКХ Чеховского района» и довел до сведения проблему с подачей электричества, с которой жители п. Столбовая и других населенных пунктов столкнулись прошлой зимой. Было поручено найти и привлечь к устранению проблем новых специалистов, а также приобрести необходимые материалы для ремонта и замены оборудования. Задача — прийти к бесперебойной и качественной подаче электроэнергии.