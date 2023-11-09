В четырех округах Подмосковья по требованию ГЖИ отремонтировали крыши многоквартирных домов

В четырех подмосковных муниципалитетах после вмешательства Госжилинспекции региона были отремонтированы крыши четырех многоквартирных домов.

Так, в ведомство обратился с жалобой на протечку кровли житель дома №12 по Комсомольской улице в поселке Монино под Щелково. Гражданин сообщил, что УК ООО «ВЕГА» не принимает никаких мер по решению проблемы. После вмешательства ГЖИ ремонтные работы были проведены.

Также крыша протекала в доме №10 по Полевой улице во Фрязино. По требованию Госжилинспекции в ЖСК «Радуга» отреагировали на проблему и провели ремонт.

Еще одну кровлю починили в доме №49/3 в местечке Данки в Серпухове. ГЖИ выдала УК предостережение о недопустимости нарушения, и организация отремонтировала крышу.

Четвертый дом, где провели ремонт, расположен на улице Чистяковой в Одинцово. Благодаря вмешательству ГЖИ управляющая организация «Мегаполис» привела в порядок кровлю балкона.