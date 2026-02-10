В Долгопрудном в 2026 году отремонтируют 10 дорожных участков

В Долгопрудном в 2026 году отремонтируют 10 участков дорог. Как сообщили в Отделе транспорта, связи и дорожного хозяйства городской администрации, работы начнутся ориентировочно в апреле — после того, как сойдет снег. Завершить ремонт необходимо до 1 августа 2026 года по требованию МТДИ.

В план вошли Институтский переулок, улицы Циолковского, Маяковского, Якова Гунина (подъезд к поселку Водники), а также несколько улиц в микрорайоне Шереметьевский — Шишкина, Овражная, Есенина, Ворошилова (участок от 1‑го проезда Шишкина до улицы Пирогова) и еще один участок улицы Маяковского. Кроме того, отремонтируют 2‑й проезд в микрорайоне Хлебниково.

На всех участках снимут старое дорожное покрытие и уложат новое. Общая протяженность ремонтных работ составит 6 км, а площадь — 37 360 м².