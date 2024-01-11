В дома микрорайона Юбилейный в Королеве начало поступать тепло

Тепло начали подавать в дома микрорайона Юбилейный в Королеве. Ранее в 90 зданиях из-за аварии на котельной «Комитетский лес» отключилось отопление.

При запуске котельной после аварии произошли скачок напряжения и хлопок газо-воздушной смеси. Это привело к разгерметизации одного из котлов и повреждению самого здания.

Под руководством главы муниципалитета Игоря Трифонова на месте ЧП был организован оперативный штаб. Вместе с министром энергетики Подмосковья Александром Самариным и прокурором округа Дмитрием Шелудяковым была проведена рабочая встреча с депутатами, УК, волонтерами и коммунальными службами.