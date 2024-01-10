В домах по улице Ялагина в Электростали появилась холодная вода

Холодное водоснабжение было восстановлено в домах по улице Ялагина в Электростали после временного отключения. Об этом сообщили в муниципальной администрации.

Последствия технологического инцидента затронули шесть домов на указанной улице — №16, №18, №18а, №24, №24а и №26. Холодная вода в этих строениях появилась раньше заявленного срока — уже в 12:30 по московскому времени.

В случае возникновения вопросов, связанных с оказанием коммунальных услуг, можно обратиться в ЕДС ЖКХ Восток по телефону 8 (800) 775-00-60.