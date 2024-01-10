В домах по улице Юннатов в Химках восстановили отопление и горячее водоснабжение

Как сообщила пресс-служба администрации городского округа, все жители домов, где временно отключали подачу тепла, были проинформированы о восстановлении ГВС и отопления. Речь идет о домах под номерами с 1 по 5, с 10 по 12, с 14 по 17 и 19.

Также отмечается, что сегодня специалисты «ТСК Мосэнерго» планируют провести демонтаж узла учета тепловой энергии в ЦТП 2311.

Напомним, в прошлом году в Химках приступили к реализации трехлетней инвестиционной программы. В ее рамках заменят сорока два участка теплосети протяженностью двадцать шесть километров. Благодаря этому качество теплоснабжения улучшится для более чем двухсот тысяч местных жителей.

В настоящее время уже заменено пятнадцать участков трубопровода и отремонтировано свыше ста километров сети, модернизированы пятнадцать котельных и почти девяносто тепловых пунктов.