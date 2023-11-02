В доме на Пионерской в городском округе Красногорск отремонтировали крышу
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
В городском округе Красногорск закончили восстановление кровли в доме на Пионерской, 1.
Площадь пострадавшей крыши превышала тысячу квадратных метров. Специалисты «Фонда капитального ремонта» вместе с подрядной организацией «СК «Под ключ» провели работы в несколько этапов всего за два месяца.
Руководитель проекта «Фонд капитального ремонта» Кирилл Шахов подчеркнул, что задача у строителей была непростая: работы нужно было провести в сжатые сроки.
«Подрядчик справился с этим на 100%, мы контролировали весь ход работ, также такая возможность была у всех желающих – на сайте нашего фонда была организована прямая трансляция», - добавил он.
Сгоревшую кровлю разобрали, затем провели демонтаж отопительных сетей. Сотрудники подрядной организации заменили стропильную систему, собрали новую кровлю, провели утепление и восстановили центральное отопление на чердаке. Ремонт дома в городском округе Красногорск выполнили в назначенный срок – уже к 1 ноября.
На объекте работали более 20 человек, об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании «Под ключ» Алексей Липчанский. Также было задействовано шесть единиц техники – большой кран, погрузчики, самосвалы и так далее.
Жильцы остались довольны результатом, в городском округе Красногорск сделали все для их комфорта. Ирина Пронина из дома № 1 на Пионерской отметила, что они с пониманием относились к работам, которые проводились в доме.
«Особенно хочу отметить работу штаба и домового чата, в котором подрядчик нас своевременно информировал. Теперь мы можем спокойно жить в своих квартирах», - поделилась женщина.