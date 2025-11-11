В Дубне начали укладку асфальта после замены 2,5 км теплосетей

В подмосковной Дубне начались работы по асфальтированию территорий, где была завершена масштабная замена теплосетей. Восстановление дорожного покрытия проходит на улице Попова и проспекте Боголюбова, где в этом году уложили 2,5 км современных труб вместо изношенных коммуникаций, служивших более пятидесяти лет.

Как сообщил глава городского округа Максим Тихомиров, лично проинспектировавший ход работ, подрядчик уже выполнил асфальтирование парковочных зон у дома №7 на улице Попова и в районе пересечения с проспектом Боголюбова. После завершения укладки асфальта строители приступят к вывозу оставшегося мусора, завозу чернозема и посадке саженцев.

Как отметил Максим Тихомиров: «В ближайшее время второй этап по модернизации теплосетей полностью завершим и начнем готовиться к финальному, третьему. Планируем эти работы начать уже в мае 2026 года»