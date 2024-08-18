В Дубне перед отопительным сезоном проинспектировали 146 многоквартирных домов

В рамках подготовки к отопительному сезону в Дубне проинспектировали 146 многоквартирных домов.

Проверку инженерных систем в домах осуществляют инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Выявленные нарушения фиксируют в мобильном приложении «Проверки Подмосковья». Всего проконтролировать ход работ необходимо в 430 домах.

В четверг, 8 августа, инспекторы проверили уровень готовности к отопительному сезону 2024-2025 гг. в домах 5а и 21а левобережной части города, расположенных соответственно по ул. Володарского и ул. Центральной.

«В подвалах домов осуществляется осмотр теплового узла, тепловых сетей, труб ГВС и ХВС, а также канализации. Инспекторы Минчистоты проведут осмотр всех 430 домов до начала отопительного периода. На данный момент проверены почти 146 домов и почти во всех из них обнаруживаются нарушения по содержанию инженерных систем», — рассказал в своем телеграмм-канале Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

В случае выявления нарушений, их устранением занимаются представители управляющих компаний. В число самых распространенных замечаний вошли следующие: на трубах не нанесена изоляция, в подвалах хранится много ненужных предметов, на трубах зафиксированы мелкие свищи, запорные арматуры негерметичные, замечен завал воздушных продухов в подвал.

Не все дефекты подлежат легкому устранению. Такие случаи заносят в соответствующий акт, чтобы на его основании назначить на весенне-летний период капитальный ремонт или полную замену. На данный период времени управляющие компании выполняют текущие ремонтные работы.