В Дубне приступили к работам по уборке города

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поставил задачу перед бригадами МБУ «ЖКУ» привести город в порядок после зимы.

Работы в данном направлении ведутся полным ходом каждый день. Сотрудники МБУ «ЖКУ» сметают песок с тротуаров на территории общественного пространства наукограда, собирают мусор с улиц.

В апреле в рамках городской акции к бригадам МБУ «ЖКУ» присоединяться сотрудники предприятий и управляющих компаний. Традиционно в месяц чистоты и благоустройства пройдут городские субботники.

«Тема, которая привлекает особое внимание весной — это состояние общественных территорий, дворов, парков. И уже можно определить, какие проблемы удалось решить в этот зимний период, а где еще требуется работа над ошибками», — отметил Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев на совещании с членами правительства.

Городской округ Дубна составил план уборки. В рамках месяца чистоты и благоустройства будут проведены следующие работы: сбор мусора и покраска различных объектов, промывка асфальта и плитки, мойка контейнерных площадок. В случае необходимости проведут ремонтные работы детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм. Кроме того, участники акции займутся удалением аварийных деревьев, очисткой газонов и опиловкой сухостоев.