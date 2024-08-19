В Дубне продолжается активное благоустройство тротуаров

Бригады подрядчика продолжают преображать отремонтированные тротуары и прилегающие к ним зоны. В процессе улучшение пешеходных и других зон более чем на шести улицах. О ходе работ рассказал Глава городского округа Максим Тихомиров.

Работы проводятся на улицах Энтузиастов, Приборостроителей, Мичурина, Жолио-Кюри, Центральной, а также на территории у Ил-2. В этом году сделают также участки по улице Академика Балдина, которые попали в программу 2024 года.

Завершен ремонт и обустройство тротуаров на ул. Промышленной, близятся к концу другие работы. На ул. Энтузиастов, ул. Приборостроителей и близ Ил-2 провели отсыпку грунта у дорожек и засеяли газонную траву.

«Продолжаем приводить город в порядок. На этой неделе планируется асфальтирование дороги на улице Калинина», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Масштабные работы развернулись на улице Центральной. С опережением графика там укладывают плитку: готовность оценивают на 60%. По плану место оснастят новыми скамейками, навесами, проведут озеленение, поставят новое освещение и видеонаблюдение. Место уже скоро лучше и комфортнее для жителей и гостей округа.