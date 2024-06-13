В Дубне продолжается благоустройство жилых дворов

В городском округе Дубна продолжаются работы по благоустройству жилых дворов.

В понедельник, 10 июня, масштабные работы по укладке асфальтового покрытия провели во дворе дома, расположенного по улице Тверской. В рамках программы благоустройства на территории данного двора согласованы следующие работы: монтаж дополнительного освещения, установка детской площадки, обустройство парковочной зоны, асфальтирование дорог, высадка 150 кустов пузыреплодника.

«Благодарю жителей двора за проявленное терпение. Понимаю, что работы приносят определенный дискомфорт, поэтому поставил задачу не затягивать процесс», — поблагодарил жителей Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Глава находится в постоянном контакте с населением, чтобы оперативно реагировать на любые обращения. Так, на прошлой неделе Максим Тихомиров пообщался с жителями дома №5 по улице Тверская. Об итогах встречи спикер рассказал в мессенджере.

Жильцы просили возле первого подъезда установить скамейку. Плодородный грунт возле березы просел, поэтому люди попросили подсыпать земли. Все обращения приняты в работу.