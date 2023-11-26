В Дубне установят современное освещение на Новом шоссе

«Сегодня начали бурить ямы под опоры освещения на Новом шоссе. Напомню, этот участок дороги протяженностью почти 6 километров включили в областную программу по просьбе наших жителей. Он был проложен 60 лет назад, но никогда не освещался», – сказал глава городского округа Дубна.