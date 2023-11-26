В Дубне установят современное освещение на Новом шоссе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Дороги городского округа Дубна продолжают совершенствоваться и улучшаться. В этот четверг, 23 ноября, стартовали большие работы по установке освещения на Новом шоссе. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Тихомиров.
«Сегодня начали бурить ямы под опоры освещения на Новом шоссе. Напомню, этот участок дороги протяженностью почти 6 километров включили в областную программу по просьбе наших жителей. Он был проложен 60 лет назад, но никогда не освещался», – сказал глава городского округа Дубна.
Эти важные работы проводят за счет средств бюджета Московской области. Максим Тихомиров отметил, что их должны завершить в 2023 году.