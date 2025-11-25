В Дубну поступила уникальная ГАЗель для ремонтных бригад

В автопарке «Производственно-технического объединения городского хозяйства» в Дубне появилась уникальная спецмашина – ГАЗель, превращенная в мобильный аварийный комплекс.

Автомобиль, переданный министерством ЖКХ Московской области, оснащен всем необходимым для оперативного устранения коммунальных аварий. Его главная особенность – компактная грузовая платформа, которая вместила целый арсенал специального оборудования: бензиновый генератор, мотопомпу, сварочный аппарат и осветительные вышки для работы в темное время суток.

По словам директора АО «ПТО ГХ» Сергея Трушина, новая техника кардинально меняет логистику аварийно-восстановительных работ. Практичность спецмашины подтвердил и начальник участка Сергей Прокопов, непосредственно занимающийся ликвидацией аварий.

«Все скомпоновано так, что быстро и удобно достаешь оборудование и работаешь», — поделился он впечатлениями.

Эта ГАЗель стала уже третьей единицей новой техники, поступившей в Дубну в рамках программы технического перевооружения. Ранее министерство ЖКХ региона передало городу каналопромывочный автомобиль и илосос на базе КАМАЗа для обслуживания канализационных сетей. Как отметил глава Дубны Максим Тихомиров, такая поддержка позволяет не только быстрее ликвидировать последствия аварий, но и эффективнее предотвращать их возникновение, поддерживая городскую инфраструктуру в рабочем состоянии.