В Дзержинском до конца дня восстановят подачу отопления в четыре десятка домов
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В Дзержинском до конца дня восстановят подачу отопления и горячей воды в четыре десятка домов. Об этом сообщили в подмосковном Минэнерго.
Ранее в городе из-за утечки на теплосети отключилось центральное отопление и прекратилась подача горячей воды. В результате без тепла в квартирах остались жители 46 домов.
«В настоящее время проведены ремонтные работы, ведется заполнение системы. Их проводят специалисты ДМУП «ЭКПО». Восстановление подачи отопления и горячего водоснабжения планируется до конца дня», - рассказали в министерстве.