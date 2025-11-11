В Электрогорске завершают ремонт корпуса «Истоки» — дети скоро вернутся к учебе

В Электрогорске завершают капитальный ремонт корпуса дополнительного образования «Истоки» лицея. Работы проводятся по народной программе партии «Единая Россия».

Объект 10 ноября посетил глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов. Он осмотрел помещения и оценил темпы ремонта. По данным администрации, второй этаж полностью готов, установлена сантехника, завершена отделка. На первом этаже специалисты завершают монтаж потолков и укладку полов. Подрядчик приступает к финальной чистовой отделке.

В ближайшее время начнется установка новой мебели и учебного оборудования. Планируется, что до конца года воспитанники смогут вернуться в обновленные аудитории.

Глава округа отметил, что обновленный корпус позволит улучшить условия для дополнительного образования и создать современное, безопасное пространство для занятий. Ход ремонта находится под постоянным контролем специалистов.

Дата открытия и окончательная приемка здания будут объявлены позднее.