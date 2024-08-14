В Электростали продолжается подготовка к отопительному сезону

В городском округе Электросталь на котельной «Восточная» проходят комплексные работы по подготовке к новому отопительному сезону.

Специалисты уже выполнили большой объем работ. В частности, на одном из котлов ПТВМ-30 на 80% произведен монтаж первого слоя изоляции. Также на объекте установили пять горелок из шести. На втором котле завершен монтаж труб заднего экрана. В настоящее время специалисты производят сборку конвективной части.

Рабочие также установили шкаф автоматизации котла №2, смонтировали кабельную трассу и выполнили врезки двух шаровых кранов, предназначенных для монтажа фильтра–грязевика.

Масштабные работы также проводят на теплосетях восточного района. На 50% выполнен капитальный ремонт на участках сетей от ТК-1 до ТК-8 на ул. Карла Маркса, д. 26 – ул. Октябрьская, д. 25. В районе остановки «Русь» под дорогой заменили трубы. Подрядчик приступил к монтажу задвижек на ТК-1. Рабочие выполняют ремонт труб меньшего диаметра.

На улице Юбилейная подрядчик начал сваривать трубы, часть из которых уже проходит ультразвуковую диагностику. Работы в рамках подготовки к отопительному сезону продолжаются.