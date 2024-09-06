В Электростали завершились работы по программе повышения надежности электроснабжения, запланированные на текущий год. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

В частности, в округе реконструировали и построили две подстанции, отремонтировали еще две. Кроме того, было построено 950 метров воздушной ЛЭП. В результате была повышена надежность электроснабжения более трех тысяч жителей.

К примеру, в мае ввели подстанцию с двумя трансформаторами по 400 кВА. От нее запитано более десяти жилых домов и две школы.

За четыре года реализации программы в области повысили качество электроснабжения на 20%. В этом году проведение работ запланировано в 33 муниципалитетах.