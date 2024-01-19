В этом году в Подмосковье отремонтируют кровли почти двух тысяч домов

В этом году в Подмосковье отремонтируют кровли 1,8 тысячи многоквартирных домов. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ремонтные работы проведут в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» по областной программе капремонта общего имущества МКД. В общей сложности по этой программе в Подмосковье привели в порядок уже девять с половиной тысяч кровель.

За ходом ремонтных работ можно следить в режиме реального времени — с помощью видеокамер, установленных на объектах. Видео доступно на сайте Фонда капремонта.