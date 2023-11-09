В этом году в Подольске капитально отремонтировали 31 участок дорог

Модернизация дорог стала главной темой очередного аппаратного совещания у главы округа. Отмечено, что в 2023 году асфальт уложен на 31 объекте. Большинство работ выполнялись с помощью средств областного бюджета. Обязательно учитывались итоги голосования жителей на портале «Добродел». Одиннадцать трасс приведены в порядок в рамках национального проекта «Безопасные дороги».

«Очень важно, что оказана помощь по просьбе многодетных семей — отсыпана дорога к участкам в деревне Матвеевское», — подчеркнул Григорий Артамонов.

В 2024 году ремонт дорог будет продолжен. В первую очередь, дорожники займутся критичными участками на улицах Рабочая, Циолковского, Бородинская, у школы № 15. В общей сложности в список на следующие 12 месяцев включили 20 автомобильных дорог.