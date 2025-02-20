В феврале по программе губернатора начали строить газопроводы еще в десяти населенных пунктах Подмосковья

В рамках губернаторской программы газификации в феврале стартовало строительство газопроводов еще в десяти населенных пунктах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Мособлгаз».

Работы начались в деревнях и селах Волоколамска, Орехово-Зуево, Егорьевска, Серебряных Прудов, Ступино, Дмитрова и Можайска.

В целом в текущем месяце в регионе газопроводы строят в 40 населенных пунктах.

С начала года были газифицированы пять населенных пунктов в Волоколамске, Егорьевске и Рузе. Таким образом, к газу смогут подключиться жители более 700 домовладений.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал держать на контроле ход модернизации системы водоснабжения.