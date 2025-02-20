В феврале по программе губернатора начали строить газопроводы еще в десяти населенных пунктах Подмосковья
Строительство газопроводов началось еще в десяти деревнях Подмосковья в феврале
Фото: [пресс-служба АО "Мособлгаз"]
В рамках губернаторской программы газификации в феврале стартовало строительство газопроводов еще в десяти населенных пунктах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Мособлгаз».
Работы начались в деревнях и селах Волоколамска, Орехово-Зуево, Егорьевска, Серебряных Прудов, Ступино, Дмитрова и Можайска.
В целом в текущем месяце в регионе газопроводы строят в 40 населенных пунктах.
С начала года были газифицированы пять населенных пунктов в Волоколамске, Егорьевске и Рузе. Таким образом, к газу смогут подключиться жители более 700 домовладений.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал держать на контроле ход модернизации системы водоснабжения.