В г.о. Чехов отремонтируют 19 муниципальных дорог в 2024 году

В городском округе Чехов стартовали активные дорожные работы. Уже определен список участков, которые приведут в порядок до конца текущего лета. Глава муниципалитета Михаил Собакин выехал на проверку работ в деревню Шарапово и на ул. Дружбы.

Ремонт дороги в д. Шарапово стоял остро: просьбу о проведении работ озвучили жители во время встречи с выездной администрацией. Вопрос оперативно взяли на контроль, на днях отремонтировали чуть менее километра. На участке проложили «подушку» и новый асфальт.

Активные работы продолжаются на улице Дружбы. Там сняли старое покрытие с 1,2 километра и приступили к укладке нового асфальта. Как отметил Михаил Собакин, эта улица давно нуждалась в обновлении.

«По нашей просьбе был согласован дополнительный ремонт всей Советской площади и ул. Первомайской до пересечения с ул. Чехова. На объекте трудятся 6 специалиста и 15 единиц техники. Все работы ведутся строго по технологиям. По графику работы должны быть завершены до конца июля, но рабочие стараются сдать объект с опережением», — отметил глава округа.

Ремонт проводят по всем современным стандартам: с 2024 года используется только евроасфальт с гарантией не менее восьми лет. Качество на контроле у компании «Лабрадор».

Всего за этот год отремонтируют 19 дорог. На восьми уже завершили работы, на пяти бригады еще продолжают трудиться. Большинство из запланированных участков — это пути к отдаленным сельским местностям и проезды к домам многодетных семей.

Список дорог, которые отремонтируют в округе, уже составлен.

Июль:

- г. Чехов, ул. Дружбы

- д. Крюково, от остановки к многоэтажным домам

- д. Поповка

- д. Панино

- п. Мещерское, ул. Кленовая

Август:

- г. Чехов, ул. Рабочая

- д. Курниково

- д. Игумново, уч. 3

- д. Алферово, ул. Еловая

- с. Стремилово, ул. Лесная

- д. Гавриково

- Старосимферопольское шоссе (Чеховский район)

- Дмитровка — Троицкое — Добрыниха

- Новоселки — Бавыкино — МБК

Отметим, последние три направления — региональные дороги, ремонт на которых осуществляется в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», инициированной главой Мособласти.