В городе Белоозерский городского округа Воскресенск реконструируют бульвар Победы

Масштабная реконструкция территорий притяжения жителей продолжается в городском округе Воскресенск. В частности, по просьбе жителей, на бульваре Победы в городе Белоозерский восставлено освещение.

В настоящий момент специалисты запустили временную линию, но уже в следующем году здесь начнется масштабная реконструкция.

Напомним, такое преображение станет возможным благодаря победе территории во Всероссийском голосовании. За реконструкцию бульвара Победы на улице 60 лет Октября отдали свои голоса более 3,1 тысяч жителей муниципалитета.

В администрации городского округа Воскресенск рассказали, что общая площадь объекта составляет 14 тысяч кв. метров. После мероприятий по благоустройству эту территорию смогут оценить как люди старшего возраста, так и родители с детьми. На бульваре планируется провести комплексное благоустройство, которое предусматривает замену покрытий, приведение в надлежащее состояние зеленых насаждений, линий освещения, детской игровой площадки.

А еще здесь появятся малые архитектурные формы и произведен ремонт памятника героям Великой Отечественной войны, в сновании которого разместятся пять пятиконечных звезд из зеркальной нержавеющей стали.

Отметим, что для этого бульвара уже разработали свою уникальную символику. Она состоит из двух пересекающихся, «перетекающих» друг в друга колец. В этом арт-объекте найдут свое воплощение любимые жителями озера: Белое и Островное. Объект будет установлен рядом с ЗАГСом.

Уже в следующем году на бульваре будет очень комфортно гулять, мечтать, отдыхать и играть.

Отметим, что в последнее время городской округ стремительно преображается. В Воскресенске появляются новые уютные места для отдыха, благоустраиваются дороги, ремонтируются спортобъекты.