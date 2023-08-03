В городском округе Балашиха запустят новую котельную в микрорайоне Северный

К началу отопительного сезона в городском округе Балашиха начнет работу новая котельная в микрорайоне северный.

Ход строительства проинспектировал глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Котельная мощностью 20 мегаватт сможет обеспечить теплом весь микрорайон. Здесь оборудуют станцию подготовки воды, резервуар резервно-топливного хозяйства, четыре резервуара запаса воды, поставят новые насосы и котлы. Все оборудование для котельной произведено в России.

«Большое внимание уделяем инфраструктуре бывших военных городков. В микрорайоне Северный планомерно занимались реконструкцией теплосетей. Решен вопрос с подачей чистой питьевой воды. Важной задачей стала реконструкция котельной», - подчеркнул глава городского округа Балашиха.

Он также уточнил, что основные работы завершат до конца августа, и после этого подрядчик начнет пусконаладку.

Новая котельная в городском округе Балашиха строится по областной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Сейчас на монтируют теплометрическое оборудование, на 80% готовы металлоконструкции здании. Ввод в эксплуатацию намечен на 1 октября.