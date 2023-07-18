В городском округе Чехов отремонтируют более 50 дорог

Текущие планы на ремонт дорог общего назначения в городском округе Чехов превысили данные прошлого года на 50% — в муниципалитете приведут в порядок 52 дороги общей протяженностью 40 км.

По состоянию на середину июля уже готовы 6 дорог, общая протяженность отремонтированного полотна составила 5,5 км. Еще на шести дорогах, расположенных в трех деревнях городского округа Чехов, работы в самом разгаре. Вскоре обновленные дороги получат жители Игумнова, Каргашинова и Тюфанки. В планах этого года и 2 дороги, которые ведут к земельным участкам, которые получили по многодетные семьи в деревнях Сидориха и Алексеевка.

Важно, что часть участков, вошедших в программу ремонта в 2023 году, определены по итогам голосования на региональном портале «Добродел». Часть дорог регионального значения, проходящих по территории городского округа Чехов, и находящихся на балансе «Мосавтодора», также приводится в порядок. Это Старосимферопольское шоссе и дорога от Сенина к санаторию «Русское поле». Всего в округе планируется отремонтировать 7 региональных дорог.