В городском округе Чехов проложили дорогу к участкам многодетных семей
Фото: [пресс — служба администрации г. о. Чехов]
В деревне Сидориха (городской округ Чехов) активно проходит капитальный ремонт дороги к участкам многодетных.
Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Строительство дороги находится на личном контроле главы Чехова Григория Артамонова. Во время рабочей поездки в Сидориху он пообщался с местными жителями и выслушал их пожелания.
Фото: [пресс — служба администрации г. о. Чехов]
Люди очень довольны, что в деревне появилась закольцованная дорога протяженностью почти два километра с уложенным на ней высококачественным асфальтом. Скоро здесь будут установлены предупредительные знаки.
Был также обсужден вопрос создания детской игровой зоны. Глава согласен, что она очень необходима.
«В ближайшее время установим в Сидорихе качели, карусели, песочницу и лавочки. На следующий год, надеюсь, продолжим благоустройство в рамках программы модернизации детских площадок», — отметил Григорий Артамонов.