В городском округе Чехов проложили дорогу к участкам многодетных семей

Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Строительство дороги находится на личном контроле главы Чехова Григория Артамонова. Во время рабочей поездки в Сидориху он пообщался с местными жителями и выслушал их пожелания.

Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Чехов ]

Люди очень довольны, что в деревне появилась закольцованная дорога протяженностью почти два километра с уложенным на ней высококачественным асфальтом. Скоро здесь будут установлены предупредительные знаки.

Был также обсужден вопрос создания детской игровой зоны. Глава согласен, что она очень необходима.