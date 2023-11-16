В городском округе Дубна обсудили коммунальные проблемы с жителями

Личное общение с жителями – самый простой и быстрый способ решения проблем людей. На днях замглавы по вопросам ЖКХ Павел Гришин по поручению руководителя муниципалитета Максима Тихомирова провел такую встречу с жильцами домов 6 и 6а на улице Тверской.

Среди наиболее актуальных вопросов, которые озвучили люди были необходимость обустроить новую кровлю на одном из домов и замена лифтов. А также борьба с тараканами, вывоз мусора.

«Основой проблемой обозначена нехватка парковочных мест во дворе. Найти выход сложно. Надо либо уменьшать территорию детской площадки и жертвовать газонами – по решению общего собрания собственников жилья. Либо оставлять машины не во дворе, а в парковочных карманах на улице», - отметил Гришин.

Он также подчеркнул, что представители администрации договорились с сотрудниками управляющей компании решить еще две проблемы. А именно - скорректировать график работы дворника в зимой и спланировать работы по асфальтированию территории рядом с домами.