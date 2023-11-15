В городском округе Дубна проверили ремонт общежития

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров вместе с главой муниципального Совета депутатов Евгением Угловым и членами партии «Единая Россия» осмотрели общежитие на улице Энтузиастов, где проходит ремонт. Сейчас в здании заканчивают менять раковины, плиты и светильники в общих помещениях.

Основной акцент во время встречи жильцы сделали на подтоплениях и состоянии электропроводки. Глава городского округа Дубна отметил, что это стало результатом многолетнего отсутствия ремонта.

«Но мы решительно намерены исправить данную ситуацию, ведь главное – это комфорт наших жителей. В следующем году планируем за счет Фонда капремонта заменить электропроводу, а из средств бюджета – отремонтировать душевые модули», - сказал глава муниципалитета.

Также жильцы рассказали, что оставляет желать лучшего работа управляющей компании. Уборку в доме и на территории проводят некачественно, фасад, балконы и подвал здания содержатся не так, как хотелось бы.

Максим Тихомиров осмотрел подвал и подчеркнул, что скопление мусора шокирует. Коммунальщиков обязали в десятидневный срок решить убрать мусор и наладить работу, в том числе, регулярные уборки.

Глава городского округа Дубна добавил, что поручил заместителям контролировать обстановку. Следующая проверка намечена на конец месяца.