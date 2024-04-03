В городском округе Фрязино отремонтируют пять автомобильных дорог в 2024 году

Ремонт пяти муниципальных дорог в наукограде Фрязино на 2024 год одобрили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Ремонт дорог на текущий год утвердили на участках Фрязино, где покрытие больше всего подвержено износу. Запланированы работы по адресам ул. Советская, ул. Горького (участок 2), ул. Пушкина и ул. Попова. Также починке подлежит дорога к главной проходной АО «НПП «Исток» им. Шокина».

Кроме того, во Фрязино избавятся от ям на автомобильных путях: это 1400 квадратных метров провалов и повреждений. В общей сложности в 2024 году ремонту подвергнут 2,82 км дорог, площадью 22 854 кв.м.

Работы начнутся по всему региону с середины апреля и закончатся осенью. Полный список дорог и сроки планового ремонта можно изучить на сайте транспортного ведомства:

https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/01-04-2024-14-48-33-programma-remonta-na-2024-god