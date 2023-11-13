В городском округе Кашира оценили модернизацию ЖКХ

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин посетил городской округ Кашира с рабочим визитом. Он также приезжал в округ ранее для встречи с жителями по вопросам ЖКХ.

На этот раз вице-губернатор проверил ход обустройства магистрального трубопровода по улице Садовой. Диаметр труб составляет 530 миллиметров.

Также Евгений Хромушин проверил обстановку в квартирах жилого комплекса «Березовая роща», где местные жители сообщали о возникших вопросах, связанных с отоплением. Вице-губернатор Подмосковья измерил температуру радиаторов и стен.

Кстати, скоро в «Березовой роще» поставят новый насос, который будет обслуживать весь комплекс. Кроме того, в планах – строительство центрального теплового пункта. Еще два новых насоса уже работают на ВЗУ-2, обеспечивая микрорайону надежную подачу холодной воды. На ВЗУ-2 вице-губернатор также побывал. Кроме того, провел совещание с представителями управляющих компаний и председателями советов МКД городского округа Кашира.

Евгений Хромушин отметил улучшение ситуации с отоплением и напомнил, что запланирована большая работа для обеспечения комфорта жителей в зимнее время. Все меры принимают в соответствии с планом.

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов добавил, что ноябрьские праздники многие жители провели дома. При этом не было отмечено большого расхода воды или большой подпитки. Это говорит о том, что работа выполняется правильно, основные проблемы выявлены и купированы.