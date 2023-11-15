В городском округе Кашира улучшат уличное освещение
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Строительство линии уличного освещения началось в деревне Барабаново городского округа Кашира. Вопрос размещения светильников решали с учетом обращений жителей.
Недавно объект проинспектировали замначальника территориального управления Оксана Дмитриева и главный энергетик городского округа Кашира Вадим Елистратов.
Профильное управление администрации муниципалитета держит на контроле работы по организации уличного освещения в населенных пунктах городского округа Кашира.