В городском округе Кашира заменили оборудование на водозаборной станции

Энергетики напомнили, что в этом месяце на ВЗУ-2 запустили два новых сетевых насоса повышенной мощности. Такое обновление позволило обеспечить бесперебойную подачу воды в жилые дома микрорайона Кашира-2 и в котельную, которая отапливает микрорайон, а также деревню Горки.

На подстанции ТП-93 в городском округе Кашира два старых трансформатора мощностью в 320 и 400 кВА заменили новыми по 630 кВА каждый. Кроме того, в электроустановке ТП-97 трансформатор мощностью 180 кВА заменили агрегатом в 400 кВА.

Чтобы во время ремонта жители городского округа Кашира получали воду в обычном режиме, ВЗУ временно подключили к дизельной электростанции.